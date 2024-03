Era ricercato in tutt’Europa: 42enne arrestato in un hotel

Era ricercato in tutta Europa ed è stato fermato a Numana. L’altro ieri notte verso le 2 i poliziotti di Ancona sono intervenuti in via Flaminia proprio per la segnalazione di un cinese di 42 anni ricercato.

Si trovava in un hotel ed era effettivamente ricercato per un arresto ai fini estradizionali per conto di un’autorità giudiziaria estera, avendo a suo carico appunto un mandato d’arresto europeo. Gli agenti l’hanno constatato con certezza una volta sul posto.

I poliziotti hanno contattato l’Interpol, organizzazione internazionale della polizia criminale, deputata alla collaborazione tra Forze di Polizia estere, che ha confermato la validità di quanto emerso fino a quel momento. Da lì è scattato immediatamente l’arresto.

L’uomo è stato portato nel carcere di Montacuto in attesa della convalida dell’udienza per l’estradizione, dopo la quale raggiungerà il suo Paese.

Solo lì risponderà dei reati che gli saranno contestati proprio dall’autorità giudiziaria locale.