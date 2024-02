Fabriano, ancora giovani alla guida in stato di ebbrezza: nei guai 30enne

Fabriano (Ancona), 12 febbraio 2024 - Sono stati intensificati nel fine settimana che si è appena concluso i controlli da parte della compagnia carabinieri in orari soprattutto serali e notturni. Sono stati effettuati controlli a tappeto già a partire dal pomeriggio in ottica preventiva e con la funzione di deterrente soprattutto per contrastare i furti in abitazione, furti che non sarebbero stati registrati in quest'ultimo fine settimana. In campo diverse pattuglie anche in borghese.

In azione i carabinieri

I militari hanno sono state fermato le auto in transito per controlli a tappeto. E’ stato denunciato e sanzionato un uomo di 30 anni nato residente a Fabriano. È stato fermato in via Dante e aveva un tasso alcolemico dello 0,9. Per lui denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente. I carabinieri della stazione di Serra San Quirico nei giorni scorsi hanno portato in carcere un trentenne domiciliato Serra San Quirico. L'uomo è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti reato commesso fuori del territorio e dovrà scontare una pena di un anno e mezzo. È stato pertanto portato dai militari a Montacuto. I controlli proseguiranno costanti anche nelle prossime ore in occasione dei festeggiamenti del carnevale e con finalità preventiva anche di episodi di bullismo oltrechè di furti.