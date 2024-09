Fabriano, falso impiegato delle Poste e ponte sollevatore in vendita: doppia truffa

Fabriano (Ancona), 11 settembre 2024 – Ancora due truffe messe a segno ai danni di due fabrianesi. Nella prima un 20enne di Fabriano ha ricevuto un messaggio di testo che preannunciava il blocco della propria Postepay e che avrebbe dovuto aggiornare i dati per evitarlo. Se avesse avuto problemi avrebbe potuto chiamare un numero telefonico. Non ricevendo conferma dell’avvenuto aggiornamento, ha contattato il numero di telefono indicatogli. A rispondergli finto operatore postale che ha confermato al 20enne di non aver completato la procedura e che lo avrebbe aiutato, convincendolo a fargli versare 900 euro su un’altra Postepay a lui intestata per evitare il blocco. Il 20enne lo ha fatto e si è subito interrotta la conversazione. Si è insospettito e ha contattato call center di Poste italiane il quale gli ha confermato di essere stato truffato. Si è rivolto ai carabinieri della stazione di Fabriano che hanno scoperto e denunciato per truffa il 40enne di Napoli, non nuovo a reati del genere. Nella seconda truffa un 50enne calabrese ha messo in vendita su internet un ponte sollevatore. È stato contattato da un 40enne di Fabriano che doveva fare alcuni lavori e quindi era interessato all’acquisto. Il venditore gli ha messo fretta perché stava ricevendo tante offerte, invitandolo a versare 400 euro di caparra su una Postepay. E così ha fatto, solo che poi non è riuscito più a contattare il venditore. I carabinieri della stazione di Fabriano hanno individuato e denunciato per truffa il 50enne calabrese.