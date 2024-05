Incidente in superstrada, furgone contro tir: un morto

Fabriano (Ancona), 30 maggio 2024 – Terribile schianto in superstrada, c’è una vittima. E’ avvenuto poco fa, attorno alle 11, in superstrada all’altezza di Fabriano est (direzione Ancona), dove vi è il restringimento della carreggiata. Sul posto eliambulanza, ambulanza vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e personale Anas.

Purtroppo per uno dei coinvolti, il conducente del furgone, però non c’è stato nulla da fare. La vittima è un 42enne umbro. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica ma il furgone si sarebbe infilato sotto il tir che lo precedeva, tamponandolo. Un forte impatto che non ha lasciato scampo al conducente del furgone. Alcuni automobilisti in transito hanno prontamente allertato i soccorsi.

Per il conducente non ci sarebbe stato nulla da fare e l’eliambulanza è dovuta tornare indietro vuota. Inevitabili le code e i disagi al traffico.