Donna investita su via Ancona: grave

Doppio incidente ieri pomeriggio: il più grave in via Ancona, attorno alle 17, vicino l’hotel dei Nani dove è stata investita da un’automobile in transito una donna di 68 anni. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e far defluire il traffico la polizia locale che poco prima era intervenuta lungo l’asse sud dove un uomo ha perso il controllo della vettura ed è finito dritto conto il palo al centro della rotatoria. Il bilancio in questo caso è di quattro feriti, per fortuna nessuno grave. Il pauroso fuoristrada è andato in scena nel primo pomeriggio di ieri attorno alle 15,15 davanti al centro commerciale Gallodoro. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale una vettura. Il conducente e tre passeggeri feriti e sotto choc sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani e sottoposti a tuti gli accertamenti. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti. Inevitabili i disagi al traffico.

sa. fe.