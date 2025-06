"Comandano i bulli. Non ne possiamo più"

Max Piloni è il cuoco del ristorante presente nel palazzo viola di Torrette: "I ragazzi spesso stanno seduti sulle nostre sedie, ai tavoli che abbiamo fuori. E non c’è nessun problema, nell’orario in cui siamo chiusi. Quando arrivo io li trovo con i piedi sui tavoli, qualche volta i tavoli per terra, l’immondizia per terra, una volta, due e tre, alla quarta mi sono arrabbiato. E uno ha cominciato a spingere e a reagire. Non possono fare così, poi in quella circostanza sono arrivati anche i carabinieri, ma ormai se n’erano andati tutti. Ma quella volta era solo un ragazzetto che faceva il bullo davanti a due amiche. Non mi interessa se stanno qui, ma non possono buttare immondizia e cicche per terra, né rompere i tavolini come è già successo. E’ veramente un continuo, non se ne può più".