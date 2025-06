"Sono i giovanissimi a creare problemi"

Stefano Santarelli ha il negozio di parrucchieria all’interno del palazzo viola di Torrette: "I ragazzi che frequentano questo posto, soprattutto i più giovani, creano diversi problemi. C’è capitato di dover chiamare i carabinieri, quando hanno avuto un diverbio con il cuoco del ristorante qui vicino, corrono, urlano, lanciano bottiglie, le rompono, e se gli chiedi perché rispondono perché si annoiano. Poi vanno al piano di sopra, dove non ci sono telecamere, e nel tardo pomeriggio restano lì e lanciano le bottiglie di sotto. Per un certo periodo s’erano calmati, adesso si sono risvegliati. Ma sono quelli più giovani, che ogni tanto vengono bacchettati da quelli più grandi che invece sono più tranquilli, magari vengono qui con la ragazza e non vogliono troppi problemi. Ogni tanto passano i carabinieri, ma di rado".