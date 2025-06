"Servono più controlli e qui poca pulizia"

Giuseppe Anselmi è un altro residente del quartiere di Torrette, che frequenta il palazzo viola: "Le problematiche sono tante, a cominciare dalla pulizia, che evidentemente chi deve provvedere invece salta. Pulizia delle aree verdi, soprattutto, importanti per i bambini. Qui, ma anche altrove, l’intervento del Comune lascia molto a desiderare. E poi ci sono persone strane che frequentano questo palazzo, ragazzi di varie etnie con una percezione di sicurezza che lascia molto a desiderare. I controlli da parte delle forze dell’ordine sono pochissimi, zero da parte della polizia locale, sicuramente con maggiori controlli i frequentatori di questo posto si darebbero una calmata. Non sono delinquenti, per carità, ma se ci fossero controlli tutti starebbero più attenti. E alla fine è normale che ci sia qualche problema".