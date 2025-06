Parcheggi coperti, nuova illuminazione e casse automatiche

Nuova illuminazione al Traiano, parcometri all’Umberto I, casse automatiche e sistema di sorveglianza agli Archi con quello vecchio spostato allo Scosciacavalli. Sono questi alcuni degli interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti nei 6 parcheggi pubblici coperti del capoluogo. La situazione più difficile, stando a quanto detto dall’assessore Daniele Berardinelli, tuttavia è al Cialdini: "Assieme a un tecnico del comune abbiamo effettuato un sopralluogo e ci siamo accorti dei muri danneggiati dalle infiltrazioni e un decoro che latita. Colpa anche di quanto non fatto nel passato. Aspettavamo anche di poter raddoppiare le casse automatiche, da 1 a 2, ma la ditta è in ritardo. I parcometri li stiamo rinnovando ovunque, servirà tempo per concludere l’intervento. Per quanto riguarda le pulizie ordinarie sono presenti ovunque, almeno una volta a settimana e almeno con 2-4 persone".