Falconara, esame All Black. Final eight tutte da vivere

Una scorpacciata di futsal femminile per colazione. Abbondante e variegata, quella che assicurerà ai fedelissimi supporter marchigiani (dieci stoici in partenza per la Liguria, gli altri da casa in streaming) lo Stilcasa Costruzioni Falconara che, oggi alle 11, debutta nei quarti della Final Eight di Coppa Italia a Campo Ligure. Sul bancone opposto del bar, la Kick Off, formazione tra le più affrontate dalle Citizens ai massimi livelli di calcio a cinque. Una statistica: per Falconara si tratta della terza volta contro le All Black ai quarti. Nel 2021, in realtà, il Covid estromise le lombarde dalla kermesse poi vinta, a Rimini, dalle falchette. Nel 2022, invece, a Bisceglie, si giocò eccome e Falconara si assicurò nuovamente la coccarda tricolore. Nel 2023, infine, vinsero le ragazze di San Donato Milanese. Oggi il quarto, anzi terzo round. "È la nostra terza partecipazione effettiva, dopo le vittorie a Rimini e Bisceglie – ha ricordato al Carlino il presidente Marco Bramucci –. Allora godevamo dei favori del pronostico, stavolta decisamente no. Ma, reduci da un’annata straordinaria, siamo carichi. Siamo in lotta per il secondo posto in campionato, in casa abbiamo vinto dieci partite su undici, siamo sereni e determinati. Porteremo il vessillo Let’s Marche, grazie alla nuova collaborazione con l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione, per onorare una maglia, una città e una regione". Eventuale semifinale a Genova, domani alle 18.15, contro la vincente tra TikiTaka Francavilla e Lazio. La finalissima è invece in programma, sempre nel capoluogo ligure, domenica alle 12.30. Step by step. Lo sanno bene le ragazze di coach Giulia Domenichetti, che la Coppa la vinse da calciatrice: "Voglia di vincere ce l’avranno tutte, la lucidità dovrà essere la nostra arma in più – ha detto ieri nella vigilia –. Stiamo bene, ma quello che è stato fatto non conta. Ci sono squadre attrezzate per questo obiettivo sin dall’inizio della stagione, noi siamo qui per dare fastidio".

Giacomo Giampieri