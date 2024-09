Fiera, prima giornata con le solite multe

Archiviata non senza polemiche per via del numero chiuso (1980 persone per via delle restrizioni imposte dal commissariato) e la vendita delle cartelle solo in piazza della Repubblica dalle 19 ieri è andata in scena la prima giornata di fiera di San Settimio. Non sono mancati i controlli anti abusivi della polizia locale e sequestri di merce. Un cittadino marocchino ha opposto resistenza all’identificazione degli agenti ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Ma gli agenti hanno sanzionato due esercenti del settore alimentare per bilance non revisionate (multe da 200 euro ciascuna), due ambulanti per aver occupato una superficie superiore a quella autorizzata (500 euro a testa) e sequestrato merce ad un paio di ambulanti non regolari. Questo fino al tardo pomeriggio di ieri. Oggi i controlli proseguiranno con tutte le forze dell’ordine in campo per assicurare il regolare svolgimento della tre giorni di fiera. Sono 550 i banchi, compresi quelli alimentari a Porta Valle e dintorni. Alla spunta ieri mattina son stati assegnati agli ambulanti 55 posti che erano rimasti vuoti (erano state 60 le domande).

Sa.fe.