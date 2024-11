"Formazione specifica in tutte le imprese"

"Ritengo sia indispensabile un cambiamento culturale e un approccio differente, a maggior ragione dopo l’approvazione del regolamento Gdpr del 2018 (protezione dati sensibili) e, oggi, l’avvento dell’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda le aziende, è necessaria formazione specifica e investimenti maggiori per proteggere, con sistemi adeguati e magari più costosi, i dati propri, di clienti e stakeholders in genere, considerati gli attacchi informatici purtroppo sempre più frequenti. Spesso è evidente un gap tra le piccole aziende e quelle più grandi: serve uno scatto in avanti per cercare di fronteggiare il fenomeno".