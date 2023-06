Frazioni a caccia dei fondi Pnrr: eventi fissi, mercatini e cene in vigna

Piccoli borghi alla riscossa. Dopo la notizia che anche diversi piccoli centri storici che compongono le frazioni di Ancona, come il Poggio, Massignano, Varano, Montacuto, Candia, Sappanico, Gallignano, Ghettarello, Montesicuro e Paterno, sono stati inseriti nell’elenco dei borghi storici delle Marche, c’è chi si sta già muovendo per buttare giù idee che poi si trasformeranno in progetti volti a valorizzare i borghi che rischiano di scomparire. Il riconoscimento permetterà di usufruire anche dei finanziamenti previsti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. A Montesicuro si gioca d’anticipo e un gruppo di residenti ha già dato vita ad una chat di quartiere per proporre eventi da organizzare tutto l’anno. Un calendario ricco che punta ad attirare turisti, gente del centro città, stranieri e anche tanti giovani che magari un giorno decideranno di vivere proprio in questi piccoli gioiellini ricchi di storia. Il gruppo ha già un nome "Borghi amici di Ancona" e vuole unire, oltre Montesicuro, anche le frazioni più vicine, da Ghettarello a Sappanico, passando per Candia e Paterno. Da settimane, dopo un aperitivo consumato al bar del borgo di Montesicuro, si sta lavorando al calendario delle proposte che denotano già curiosità e interesse. I residenti, che già hanno aderito proponendo idee, hanno suggerito eventi per tutto l’anno, alcuni fissi, come la festa di Halloween. da fare il 31 ottobre a Montesicuro, Il piccolo borgo già adesso, nella ricorrenza, viene addobbato da chi ci abita regalando uno spettacolo per gli occhi a chi lo visita in quel periodo. C’è chi propone anche un mercatino settimanale a chilometri zero da fare anche in maniera itinerante, nei borghi coinvolti, o scegliendone uno di riferimento. Poi si passa alla giornata del baratto, rispolverano oggetti vintage che si hanno.in casa, con prezzi simbolici. E ancora eventi di arte e di poesia. Almeno una volta l’anno, la riscoperta del patrimonio artistico, da fare in estate, organizzare un centro di incontro per gli anziani, in maniera permanente, a Casine di Patemo, poi scritture sulla storia dei borghi, laboratori di lettura per bambini. ginnastica per anziani e una cena in vigna che riunisca tutte le frazioni.

Marina Verdenelli