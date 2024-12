Fuga di gas dopo lo schianto: arrivano i vigili

Incidente spettacolare ieri mattina a San Sabino di Osimo all’incrocio tra le vie Flaminia II e Buffarda. Una Ypsilon 10 si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con una Ford station wagon che, nella corsa, si è schiantata contro il guardrail. L’impatto è stato violento ma fortunatamente i due conducenti, di 25 e 40 anni, non sono rimasti feriti in maniera grave. I vigili del fuoco sono intervenuti perché l’incidente ha provocato la rottura di un tubo del metano. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e la tubazione coinvolta, in supporto all’azienda competente. Sul posto la polizia locale per i rilievi e regolare il traffico.