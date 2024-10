G7 e zone rosse: ecco come richiedere i pass

Dal Covid al G7 Salute, tornano di moda i ‘pass’ per l’accesso, pedonale e non, nelle ‘zone rosse’ nei tre giorni del vertice, dal 9 all’11 ottobre. Limitazioni pure per i clienti dei locali a Portonovo. Un disagio breve, ma con pratiche impegnative. Per poter accedere a piedi nelle zone di rispetto (Archi, e Lungomare Vanvitelli fino al pomeriggio, a cui si aggiungono via XXIX Settembre zona Muse il 10 ottobre), i residenti potranno, esibendo un documento di identità, entrare e uscire attraverso i filtri di controllo che dispongono di una apposita lista anagrafica. I non residenti che abbiano la necessità di accedere dovranno invece fare domanda di permesso al Comune di Ancona (anche via mail a un indirizzo dedicato), attendere la chiamata del Comune per il ritiro, andare personalmente a ritirare il pass all’Ufficio Anagrafe del Comune in largo XXIV Maggio. Il pass potrà essere utilizzato da abitanti non residenti, per motivi di lavoro, in qualità di clienti o fornitori di esercizi commerciali o di appuntamenti in studi professionali. Il titolare dell’esercizio commerciale o dell’attività professionale presso cui si è recato un autorizzato, dovrà lasciare una attestazione sul retro del pass per la verifica della dichiarazione.

Per presentare la domanda di pass al Comune di Ancona occorre scaricare i moduli che sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://www.comuneancona.it/modalita-per-il-ritiro-dei-pass/ (link al secondo capoverso). La domanda si può inviare via mail a passG7@comune.ancona.it firmata e corredata dalla copia del documento di identità e del numero di telefono che gli uffici dovranno contattare per l’avviso di ritiro.

Tante le tipologie di richiesta di pass, per i non residenti, per i lavoratori nella ‘zona rossa’, per i fornitori dei locali, per cittadini con appuntamenti con professionisti e acquirenti in esercizi commerciali. Sul sito del Comune è possibile controllare le modalità di richiesta e di ritiro del pass per non residenti con tutti gli orari disponibili. La delega per la richiesta del pass non è consentita. I ristoratori di Portonovo, come quelli di tutte le zone sottoposte a restrizioni, devono fornire la loro lista clienti alla mail pl-g7.comunicazione@comune.ancona.it e la loro lista addetti all’indirizzo passG7@comune.ancona.it. Nel caso di Portonovo dovranno essere fornite anche le targhe, visto che l’ingresso pedonale non è contemplato.