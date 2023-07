Gita in campagna, va con la bici nel fosso

Turista percorre in bicicletta le campagne di Castelplanio ma finisce nel fosso facendo un volo di alcuni metri. L’allarme in Vallesina è scattato domenica pomeriggio attorno alle 15,30 quando dall’ospedale regionale di Torrette si è levata in volo l’eliambulanza Icaro. Vittima della rovinosa caduta un turista sessantenne appassionato di bici: stava procedendo verso l’abbazia di San Benedetto quando forse per un avvallamento nel terreno o una distrazione è scivolato nel fosso. Un volo di diversi metri che gli ha causato diversi traumi. Il turista è comunque rimasto sempre cosciente. Le persone che erano con lui hanno attivato la macchina dei soccorsi con una chiamata al numero unico di emergenza 112. Poco dopo sul posto è arrivata l’automedica e la croce rossa di Castelplanio. Si è poi deciso di allertare l’eliambulanza per il trauma cranico e le importanti lesioni al viso riportate dal sessantenne. Trasportato a Torrette è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ma non sarebbe in pericolo di vita.

sa.fe.