"Giugno record, l’estate inizia alla grande"

"La strada è stata tracciata, ora dobbiamo perseguirla". Il messaggio è chiaro e Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi, lo ribadisce con grande convinzione.

Il mese di giugno sta portando risultati eccezionali al comparto turistico della spiaggia di velluto. Il rombo delle Harley, la popolarità del calcio e la potenza della musica sono gli ingredienti giusti che stanno trasformando un mese spesso sottovalutato in un vero e proprio traino dell’estate senigalliese.

"La città ha dimostrato efficienza e accoglienza e ha ottenuto la visibilità che merita - dice Marco Manfredi -. Questa è la strada giusta, così dobbiamo agire per valorizzare a pieno la stagione. Nel 2023 abbiamo fatto i conti con i tragici fatti alluvionali che hanno colpito la Romagna, le conseguenze purtroppo hanno negativamente condizionato tutta la riviera, quest’anno le cose stanno procedendo in maniera ben diversa".

Senigallia e non solo: tutta la provincia anconetana e quella di Pesaro - Urbino hanno beneficiato del raduno europeo di motociclisti. Alberghi, ma anche ristoranti e negozi hanno tirato una boccata d’ossigeno.

"Pieni gli hotel di Senigallia così come tanti altri da Ancona a Pesaro - continua Manfredi -. Tanto lavoro anche per il mondo della gastronomia e per il commercio in generale. Ai visitatori in Harley Davidson sono stati proposti degli itinerari all’interno delle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Percorsi in moto che hanno colpito nel segno, alcuni ospiti ad esempio mi hanno chiesto di poter tornare nel mese di agosto".

Promossi anche altri eventi appena conclusi come Calciomercato - L’Originale di Sky e grandi aspettative su altri in arrivo come l’Rds Summer Festival, in programma il 21 e 22 giugno in piazza Garibaldi.

"Manifestazioni che abbracciano ambiti e temi popolari, come il calcio e la musica, regalano visibilità - prosegue -. L’Rds Summer Festival è un evento molto importante poi, a inizio luglio, seguirà Senigallia in Jazz, mi aspetto ottimi risultati anche da questa kermesse. Ovviamente un ruolo centrale lo giocheranno il Summer Jamboree e l’Xmasters, per quest’ultimo evento sarà essenziale gestire al meglio la questione viabilità durante le gare - conclude Manfredi -. Gli eventi ci sono, ora è necessario intervenire su due aspetti cruciali per rendere la città sempre più accessibile: i parcheggi ed il trasporto gratuito per turisti".

Nicolò Scocchera