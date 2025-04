Grotte di Frasassi, presenze record per le feste

Il ponte di Pasqua e quello del 25 aprile hanno fatto registrare un boom di turisti alle Grotte di Frasassi che si confermano tra le mete più visitate d’Italia, con numeri in linea con quelli dello scorso anno, che risulta anche il migliore degli ultimi vent’anni come presenze.

"Un dato importante, che dimostra la solidità del nostro sistema turistico e la capacità di attrarre visitatori in ogni stagione – conferma il primo cittadino di Genga, Marco Filipponi -. Le grotte restano un riferimento assoluto per chi cerca bellezza, natura e meraviglia, ma cresce di anno in anno anche l’interesse per luoghi dal forte impatto emozionale come il tempio del Valadier, che sta diventando una vera icona di silenzio, meditazione e stupore".

Proprio quest’anno sono state apportate alcune modifiche con l’inaugurazione della nuova area di accoglienza, biglietteria e servizi nel borgo romanico di San Vittore, proprio accanto alla magnifica abbazia millenaria, uno dei gioielli architettonici e spirituali delle Marche.

"Un luogo che acquista ancora più valore in questo 2025, Anno Santo, con la designazione dell’abbazia come Chiesa giubilare, a conferma del suo ruolo centrale nel percorso di fede e cultura del territorio. Il turismo a Genga è una leva strategica, ma anche un racconto di identità. Continueremo a investire per valorizzare un patrimonio che non è solo nostro, ma di tutti".

A Pasquetta sindaco e amministrazione comunale hanno accolto anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che si è recato in visita proprio a Genga nel ponte appunto che ha segnato l’apertura ufficiale della stagione turistica 2025.

"Il nuovo asset dei servizi turistici pianificato a San Vittore, necessitato dal cantiere avviato per il raddoppio ferroviario, ha brillantemente superato il test dell’afflusso da grandi numeri – continua il primo cittadino -. Le grotte e il santuario di Frasassi hanno infatti accolto oggi oltre quattromila visitatori che con ordine controllato si sono fermati a Genga senza disagio alcuno, c’è da dirlo".

Complice il bel tempo nel Lunedì dell’Angelo sono stati tanti anche i turisti provenienti da fuori regione: mille e 785 persone, sia italiane che straniere, sono salite, a piedi, al Tempio (biglietti interi non combinabili con le grotte).

E anche il nuovo parcheggio per i turisti ha superato il banco di prova. Adesso si "lavora" per il ponte del primo maggio, per cui si attendono, ancora, centinaia di turisti, incoraggiati anche dal bel tempo delle previsioni meteo.