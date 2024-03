Hashish e bilancino, nei guai un 19enne

Giovanissimo trovato con la droga e il materiale per confezionare le dosi in auto e in casa: denunciato. I carabinieri della stazione di Monte San Vito sabato mattina hanno beccato il 19enne. Hanno fermato un’auto intercettata lungo via Sant’Antonio: il nervosismo tradito fin da subito dal passeggero li ha determinati a compiere una perquisizione personale e veicolare: addosso al giovane è stato trovato uno spinello, confezionato con tabacco e hashish. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove è stato rinvenuto un panetto di hashish, di 34 grammi, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento di dosi. Il 19enne è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti. Il conducente dell’auto è risultato estraneo ai fatti. Poco più di un mese fa gli stessi militari avevano arrestato un 23enne, sorpreso con oltre 2 chili di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) e 8.750 euro in contanti, verosimile provento dell’attività dello spaccio.