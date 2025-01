I ladri acrobati rubano anche il gatto siamese

Ladri acrobati in via Tevere il giorno dell’Epifania, insieme a l’oro sparisce anche il gatto siamese. Sono due i colpi messi a segno nello stesso immobile a distanza di pochi giorni: il primo furto si è verificato sabato 28 dicembre nel tardo pomeriggio. Secondo la ricostruzione effettuata dai proprietari e da alcuni residenti, i malviventi si sarebbero arrampicati al primo piano e poi avrebbero scavalcato attraverso i terrazzi per raggiungere la tapparella lasciata in parte aperta. Una volta dentro, dopo aver messo l’abitazione a soqquadro, i ladri si sono impossessati degli oggetti di valore trovati a portata di mano: il bottino è di alcuni monili in oro, il valore è ancora in corso di quantificazione.

Non paghi, a dieci giorni di distanza hanno ripulito anche l’appartamento vicino, sempre nella fascia oraria compresa tra le 17,30 e le 18,30 e quando i proprietari non erano in casa. Un colpo messo a segno probabilmente dopo un’attenta attività di osservazione da parte dei ladri che si sono arrampicati attraverso le grondaie per raggiungere il primo piano e poi da un terrazzo all’altro sono arrivati a ‘destinazione’. Anche questa volta, per introdursi hanno utilizzato una finestra con la tapparella alzata e una volta dentro si sono impossessati di alcuni monili in oro: il valore del bottino è in corso di quantificazione.

Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari che, al loro rientro hanno trovato l’appartamento messo sotto sopra dai ladri: oltre a l’oro è sparito anche il gatto siamese. Inutile chiamarlo e cercarlo nelle vicinanze dell’abitazione, del micio, nessuna traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rilevato i segni di effrazione. Si cerca il gatto anche attraverso i social, nella speranza che sia scappato, perché spaventato dai malviventi. Nessun avvistamento del gatto che, come l’oro, potrebbe essere stato rubato.

Non solo ladri acrobati, ma anche ladri senza cuore che hanno rubato le offerte nella chiesa di Montemarciano, località Gabella. La notizia è stata diffusa sui social dove in molti si sono schierati contro i malviventi che non si sono fermati nemmeno davanti alle offerte che i fedeli hanno lasciato in chiesa. Purtroppo non è la prima volta che luoghi di culto sia in città che nell’hinterland, vengono presi di mira da ignoti che spesso si approfittano della mancanza di telecamere e, armati di un bastone con calamita cercano di sottrarre quante più monete possibili dalla cassetta delle offerte.