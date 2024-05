I Portuali volano in Eccellenza. La vittoria arriva ai rigori

ATL. CENTOBUCHI

2

PORTUALI DORICA

4

(dcr)

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (1’ pts Picciola), Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (59’ Zadro), Pietropaolo, Galli (65’ Liberati), Napolano, Cialini. All. Fusco

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (1’ pts Giampaoletti), Savini, Santoni, De Marco, Sassaroli, Gioacchini (65’ Mascambruni), Marzioni (70’ Lazzarini), Candolfi (9’ pts Piermattei; 10’ sts Pascali). All. Ceccarelli

Arbitro: Ferroni di Fermo

Note: amm. Gioacchini, Ragni, Veccia, Galli, Fabi Cannella, Sassaroli, Santoni, Cialini, Zadro; al 14’ pts espulso Filipponi per chiara occasione da gol; spett. 800 circa;

Sequenza rigori: Mascambruni gol, Napolano parato, Savini gol, Liberati gol, De Marco gol, Pietropaolo gol, Giampaoletti gol, Cialini parato.

Dal porto di Civitanova a quello di Ancona. E più su, fino al porticciolo di Torrette. Portando in dote un sogno grande, un sogno chiamato Eccellenza. I Portuali Dorica battono ai rigori l’Atletico Centobuchi nello spareggio playoff di Promozione e decollano nel massimo torneo regionale. Decisive le parate di Tavoni dagli undici metri (su Napolano e Cialini), oltre alle reti di Mascambruni, Savini, De Marco e Giampaoletti, glaciali dal dischetto. E così, quello che assume i connotati di un’impresa sportiva, si compie. Dalla Terza Categoria al gotha del calcio marchigiano, in 14 anni. Merito di una società straordinaria, che ha saputo costruire, col tempo, crescere, senza frenesie e con programmazione, e finalmente gioire. Dopo 90 minuti tiratissimi, con occasioni da ambo le parti, la sfida muove verso i supplementari sull’abbottonato punteggio di 0-0. All’extra-time l’occasione migliore capita sul mancino di Mascambruni, poi gli ascolani rimangono in dieci uomini per effetto dell’espulsione di Filipponi.

Non basta neppure questo: servono i rigori. Il resto, come dice mister Stefano Ceccareli, lui che c’era nel 2010 assieme a Luca Cesaroni (vicepresidente) e a una banda di dirigenti appassionati, "è storia. Abbiamo scritto una pagina incredibile. Voglio dedicarla a questi uomini straordinari", dice il tecnico guardando dritto verso i suoi. Il direttore sportivo Andrea Belli, lì vicino, è in lacrime: "L’emozione più grande di una lunga carriera", aggiunge. Così anche capitan Savini: "Abbiamo coronato una stagione epica". E come recita la maglia dei Dockers, in festa sotto gli oltre 500 anconetani arrivati al seguito, la sentenza: "Chi cerca la perfezione, ottiene l’Eccellenza".

Giacomo Giampieri