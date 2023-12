Il 10 sottoposto a intervento

Achille Polonara è un giocatore professionista di pallacanestro nato ad Ancona nel 1991 e attualmente giocatore della Virtus Segafredo Bologna, oltre che della nazionale azzurra. Il 9 ottobre scorso la sua società, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto che il giocatore si sarebbe sottoposto il 10 ottobre a un intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare. Poi l’intervento, la chemioterapia e il recupero, cominciando con gli allenamenti in palestra da solo per poi rientrare ad allenarsi e a giocare con la squadra. Il tutto in meno di due mesi. E’ lo stesso giocatore a raccontare come ha scoperto la malattia nel podcast "Non solo Virtus": "Tutto grazie a un controllo antidoping, che mi hanno fatto dopo la finale di Supercoppa a Brescia. Il risultato è arrivato dopo un paio di settimane, il 6 ottobre".