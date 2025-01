Il Borghetto sorride e guarda la vetta

Natale ed Epifania con il sorriso in casa Borghetto. La squadra di Luchetta oggi resterà a guardare le rivali del girone B di Prima Categoria, perché ha già giocato e vinto (contro il Montemarciano) nell’anticipo pre-natalizio, facendo capire che vuole dire la sua fino alla fine nei piani alti del girone. Il progetto che è iniziato da pochi mesi sta iniziando a dare frutti. Nelle ultime tre partite la formazione allenata da Cristiano Luchetta ha ottenuto il massimo, nove punti, gli ultimi tre con un 0-4 in casa di un Montemarciano che sembra un po’ in crisi nell’ultimo periodo (tre sconfitte consecutive), ma che resta uno dei favoriti alla Promozione. Per ora in testa al girone B di Prima però c’è la Castelfrettese che ha dimostrato di essere la più continua e non solo perché nella casellina delle sconfitte fa segnare ancora zero.

"La Castelfrettese ha dimostrato di essere la squadra più forte in assoluto per la storia e per la rosa - afferma mister Luchetta salito in estate a Borghetto dal Borgo Minonna, da tanti anni protagonista da allenatore nel girone B di Prima Categoria -. Poi dietro ci sono sei-sette squadre, tra cui noi, che se la possono battere per stare nelle posizioni importanti della classifica in un campionato di ottimo livello dove anche le squadre in fondo sono temibili, perché possono prendere punti in qualsiasi campo. Poi nel girone di ritorno le cose cambieranno perché è chiaro che le squadre che sono in fondo tenteranno il tutto per tutto per evitare i play-out. Quello di quest’anno è uno dei tornei più difficili per tutti". Ma nei playoff per ora il Borghetto c’è, quinto con 24 punti: "Un progetto iniziato in quest’annata e con la società ci siamo dati 3 anni di tempo per cercare di costruire un gruppo. Per ora il percorso è di ottima qualità, ho portato giocatori che ho allenato, c’è stato l’amalgama con il settore giovanile dove la società sta facendo un buonissimo lavoro. La Juniores al primo anno è prima in classifica, 6-7 giovani hanno esordito in prima squadra e quindi non posso che essere molto soddisfatto".