Il Sanzio in crescita. E ora punta Madrid

Prosegue il saldo in positivo per i viaggiatori dal Sanzio. Sanzio che, in autunno, potrebbe introdurre una nuova rotta per la Spagna: e gli indizi portano a Madrid. Punto su punto, rispondendo ai cronisti in Consiglio regionale, il governatore Francesco Acquaroli ha parlato dell’Ancona International Airport: "Il numero dei passeggeri in questa fase iniziale dell’anno è cresciuto del 5 per cento, una percentuale importante", la premessa del presidente. Che non si è sottratto alle domande sulla (prorogata) continuità territoriale, tra prenotazioni dei voli per Roma, Milano e Napoli e il nuovo bando all’orizzonte: "Finalmente questa fase si è sistemata – ha detto –, siamo in attesa finalmente dopo le linee di indirizzo del nuovo bando che dovrà apportare certezze e una qualità superiore nei voli e nella prenotabilità. Non vediamo l’ora che possa essere recuperata quella condizione che farà dell’aeroporto di Ancona un hub importante all’interno del medio Adriatico".

Acquaroli sogna rotte per la Capitale italiana "con orari più comodi e la possibilità di utilizzare Roma come hub internazionale". Opportunità "che renderebbe molto fruibile quel volo", ma più "appetibile" l’intero aeroporto. Perché in linea generale, i collegamenti domestici possono garantire "maggiore attrattività". Anche in chiave turistica, visto l’avvicinarsi della stagione estiva.

Infine le novità: "Siamo consapevoli, anche con i nuovi voli che dovrebbero partire dal prossimo autunno – ha concluso Acquaroli – e l’aggiunta di Capitali importanti a livello europeo, che l’aeroporto sia uno straordinario strumento di opportunità turistica per chi si muove dalle Marche. Come abbiamo potuto riscontrare dai dati, soprattutto dalla Francia ma anche dalla Spagna. Ogni volta che parte un volo per una città importante c’è un ritorno da quella città, da quello Stato per le Marche. Siamo particolarmente ottimisti".