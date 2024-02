Il segreto di un elisir di lunga vita. La signora Maria e i 68 centenari

Una terra longeva. Quest’anno 69 cittadini hanno già tagliato o taglieranno il traguardo dei 100 anni: 28 i residenti, le restanti 41 sono iscritte all’Aire ed immigrate da tempo in Argentina (35), Gran Bretagna (2), Brasile (1) e Francia (3). Dei centenari residenti sono tutte signore eccetto Vittorio Freddo che ad aprile festeggerà il secolo. Un inno alla longevità che fa pensare alla qualità della vita nella cittadina anche perché oltre ai centenari ci sono anche 12 persone residenti con 99 anni già compiuti. La nonnina osimana più longeva in assoluto e più avanti a tutti nella triplice cifra è la signora Maria Freddo (foto) nata a Assuncion D.Saladill (Argentina) che da pochi mesi ha spento 107 candeline. La signora Maria vive alla casa di riposo Bambozzi di via Matteotti. Nella sua vita ha fatto la perpetua di don Alfonso Fanesi, sacerdote di San Marco e di monsignor Primo Principi (suo parente), in Vaticano. "Mi fa piacere portare il mio saluto i migliori auguri della città a questi cittadini anziani che hanno percorso un cammino così lungo e che possono ancora raccontare tante cose ed essere di insegnamento alle generazioni più giovani", fa il vicesindaco Paola Andreoni.