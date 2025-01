"Imbarazziamoci" con Giuseppe Ninno e il suo Mandrake

"Imbarazziamoci" a teatro. L’invito viene da Giuseppe Ninno ‘Mandrake’, che domani sera (ore 21) alle Muse di Ancona proporrà il suo spettacolo, intitolato appunto "Imbarazziamoci". Popolare influencer e content creator, Giuseppe Ninno si sveste dei panni con cui ha conquistato tanti follower sul web, per indossare quelli dell’attore comico. Un passaggio che non lo ha messo in alcuna difficoltà, visto che ha dimostrato di essere in possesso di notevoli capacità recitative. "Imbarazziamoci" è un’esperienza teatrale unica e interattiva, nel senso che la platea viene convolta in scambi improvvisati e interazioni tutte da ridere. Ninno porta sui palcoscenici di tutta Italia l’irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi, un cognome che è tutto un programma. La cosa particolare è tale famiglia ha un unico protagonista, Mandrake, il quale è impegnato nel non facile compito di impersonare tutti gli eccentrici personaggi. Mandrake è il nome d’arte che si è scelto Giuseppe Ninno, classe 1984, che ha raggiunto la grande popolarità attraverso i social network, aprendo dapprima un canale Youtube, e successivamente approdando sulle altre piattaforme più note del web. Nei suoi video, in particolare, Giuseppe Ninno utilizza filtri digitali del viso per raccontare gli ‘imbarazzi’ di quando si è piccoli. Piano piano questo strano personaggio si è fatto conoscere su Instagram e TikTok, conquistando intere famiglie, e soprattutto i bambini.