Impennate pericolose. Multati tre ragazzi

Impennavano e sgasavano ormai da diverso tempo lungo Via Martiri della Libertà (dove si trova lo stabilimento storico di Fileni) quando qualche residente, esasperato dai rumori, ha chiamato la polizia locale. La pattuglia ha raggiunto prontamente i 5 ragazzi protagonisti del movimentato pomeriggio per i controlli, proprio mentre uno di essi stava esibendosi su una sola ruota lungo la strada. Fermato, è stato sanzionato con 83 euro e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni per recidiva della violazione. Sono stati sanzionati con un centinaio d’euro ciascuno un sedicenne e un diciottenne perché i loro ciclomotori non sono risultati conformi alle disposizioni di legge. I controlli nella zona verranno riproposti nei prossimi giorni anche in abiti civili e con veicoli senza colori di istituto. Ma non è tutto: un 17enne è stato segnalato dalla polizia locale al Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura di Ancona, in quanto trovato al parco del Vallato da pattuglia in abiti civili con dell’hashish. Dopo l’identificazione e l’analisi speditiva dello stupefacente, il giovane è stato riaffidato ai genitori.