Impianto a idrogeno, confronto sul progetto

È il giorno dell’importante assemblea pubblica promossa da Legambiente Marche al Centro Pergoli di Falconara. Al centro dell’incontro delle 17.30, la trasformazione e il futuro dell’area ex Montedison dove, come noto, è previsto un impianto per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno verde, alimentato da energia solare. Il progetto era stato presentato la scorsa settimana durante la seduta congiunta delle Commissioni Urbanistica e Ambiente. Oltre ai saluti dell’amministrazione, nel pomeriggio odierno sono previsti gli interventi dei relatori Paolo Principi, docente dell’Università Politecnica delle Marche, Enzo Raho e Francesco Mattioli della Renco e del presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli. Come preannunciato nei giorni scorsi a margine della Commissione, il Comune aveva reso noto che "l’impianto sarà alimentato da un sistema fotovoltaico da 7,8 megawatt situato a 1,9 chilometri di distanza e produrrà inizialmente 200 tonnellate di idrogeno verde all’anno, con un potenziale aumento fino a 500 tonnellate, in base alla domanda di mercato. Il completamento è previsto entro il 30 giugno 2026". Oggi il confronto con la cittadinanza.