In via Sardegna corrimano assente

Manca una porzione di corrimano in legno nel passaggio pedonale alla fine di via Sardegna, andando verso il centro commerciale Le Ville, il capogruppo del Partito democratico Laura Luciani lo fa notare pubblicamente, ma non avrebbe ancora ottenuto adeguate risposte e, soprattutto, il conseguente ripristino. "Ad oltre un mese dalla segnalazione e relativa richiesta di prolungare il corrimano in questo passaggio pedonale – spiega la Dem attraverso un post diffuso sui social –, ancora nulla è stato fatto. Eppure abbiamo fatto la segnalazione e consegnato le relative foto, all’ufficio competente ricevendo garanzie al riguardo". Luciani ha anche invitato la cittadinanza a prestare attenzione perché "il corrimano c’è lungo tutto il percorso tranne dove serve di più, nel punto finale con i gradini". L’auspicio della rappresentante del Pd in Consiglio comunale è di una pronta attivazione dell’ente affinché venga sistemato quel percorso così "battuto" quotidianamente da tanti cittadini, che risiedono nel quartiere di Palombina Vecchia.