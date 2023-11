Incidente frontale a Sirolo: cinque feriti, due gravi

Sirolo, 28 novembre 2023 - Brutto frontale oggi pomeriggio al Coppo di Sirolo, nei pressi del Conero golf club. Due auto si sono scontrate frontalmente in maniera piuttosto violenta.

Cinque i feriti, due dei quali trasportati in condizioni gravi al nosocomio di Torrette. Non si trovano in pericolo di vita. La strada è chiusa. Sul posto una task force di soccorritori.

Ci sono anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le due auto e l'intera area dell'intervento. Saranno i carabinieri a chiarire la dinamica dell'incidente. I pompieri hanno anche aiutato i sanitari a far uscire due dei feriti dalle lamiere.