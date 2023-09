Incidente, la procura indaga per omicidio stradale

Sulla morte di Francesco Lignola la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagata la conducente della Passat Volkswagen. Il minore era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto all’incrocio tra viale della Resistenza e via Liguori. Stava percorrendo la strada insieme ad un amichetto, anche lui in bici. La Procura di Ancona, con il pm Marco Pucilli, ha avuto l’informativa di poche righe sui rilievi della polizia locale e le prime testimonianze raccolte. Francesco, 11 anni, studente di prima media alla scuola Belardi di Marzocca, è finito contro un vetro della vettura è nell’impatto ha riportando un trauma toracico e uno alla testa. In ospedale era arrivato in gravissime condizioni, trasportato dall’eliambulanza. Poco dopo è morto. Stando alle prime indagini sembra che il bambino non si sia fermato allo stop. La Procura non ha ritenuto di dover fare una autopsia sul corpo del minore disponendo solo una ispezione esterna del cadavere. I familiari avevano chiesto di farla. Erano le 16.30 quando è avvenuto l’incidente. Dopo l’urto con la vettura il bambino è stato sbalzato a terra. Un colpo molto violento che ha fatto apparire subito gravissime le sue condizioni. La conducente era rimasta lievemente ferita e ed è stata portata in ospedale per lo choc.