Investimento choc ad Ancona, in due gravi a Torrette. Eliambulanza bloccata

Ancona, 20 maggio 2024 – Investimento choc in via Martiri della Resistenza, scooter falcia una donna: in due gravissimi a Torrette. È accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 16, quando in via Martiri della Resistenza – stando ad una prima ricostruzione – un motorino guidato da un uomo di 65 anni avrebbe investito una signora di 70, a ridosso delle strisce pedonali, facendola volare per circa tre metri. Immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza.

Le condizioni dei due coinvolti nel sinistro, avvenuto all’altezza di Mattioli Sposi, sono parse sin da subito gravissime, tanto che la sala operativa del 118 ha deciso per il decollo dell’eliambulanza. Intanto, sul posto, sono giunte a sirene spiegate l’automedica partita dall’ex Crass, un’ambulanza della Croce Gialla di via Ragusa e una del Comitato di Ancona della Croce Rossa. Icaro non è riuscito ad atterrare per via della presenza, sulla strada, dei cavi di filovia del tpl, il trasporto pubblico locale. Il velivolo di Ancona Soccorso ha provato più volte ad abbassarsi sorvolando la zona senza tuttavia trovare luoghi adatti ad un atterraggio in sicurezza.

I testimoni raccontano di “una scena da brividi”, con i due corpi, quello del conducente dello scooter e quello dell’anziana investita, riversi a terra, a faccia in giù, a un metro dalle zebre bianche. I vigili del Comando di via dell’Industria ricostruiranno la dinamica per fare luce sulla vicenda. Importanti le ripercussioni sul traffico, regolato dai poliziotti.

Al momento, non si esclude nessuna ipotesi: né una distrazione alla guida, né un malore improvviso dello scooterista. Certo è che sembra alquanto improbabile un abbaglio da luce solare dato che il meteo, ieri pomeriggio, non era bellissimo.

Una volta stabilizzati, il 65enne e la 70enne sono stati trasportati con un codice rosso, in condizioni di massima urgenza, al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette. Per l’uomo si sospetta un doppio trauma: facciale e cranico.

Sotto choc gli altri automobilisti e i residenti di quel tratto di strada: “Qui le auto corrono, vanno troppo veloci, servono maggiori controlli” sottolinea la signora Anna Maria, che abita quasi di fronte al luogo dell’incidente. Vicino a lei, con gli occhi strabuzzati dopo aver vissuto gli attimi concitati dei soccorsi, Giacomo Marinelli, che fa sapere di andare spesso a fare visita ad alcuni parenti in via Martiri della Resistenza: “Ogni volta che attraverso – dice – mi faccio il segno della croce pregando di arrivare dall’altro lato della strada, è una roulette russa”. Da anni gli abitanti chiedono che gli attraversamenti pedonali vengano messi in sicurezza.