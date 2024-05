Muletto cade in acqua al porto di Ancona, conducente miracolato

Ancona, 6 maggio 2024 - Miracolato il conducente di un muletto caduto in acqua al porto peschereccio di Ancona, il Mandracchio. L’uomo ha fatto in tempo a saltare in mare. Sotto il mezzo è rimasta una barca. In mattinata dovrebbero cominciare le operazioni di recupero da parte di una ditta specializzata.

Solo dopo, secondo la Capitaneria di porto di Ancona, si darà il via agli accertamenti sulla dinamica e le cause dell'incidente, dovuto forse ad un malfunzionamento dei freni.

Il conducente ha riportato delle contusioni, è stato soccorso dalla Croce Rossa e trasportato in ospedale per accertamenti. Sempre dopo la rimozione del muletto sarà possibile effettuare operazioni antinquinamento, che si presentano difficili, dato che il punto dell'incidente non è raggiungibile dal battello dedicato. Probabilmente bisognerà stendere delle panne. Sul posto, oltre a personale della Capitaneria, anche i vigili del fuoco.