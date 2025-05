The Begin retrocede: sconfitta 3-0 dalla Bcc Castellana Grotte

La The Begin ci prova solo per un set, poi cede l’intera posta alla Bcc Castellana Grotte: un netto 3 a 0 (27/25 – 25/15 – 25/19) che condanna la formazione anconetana alla retrocessione.

Nel primo parziale due squadre in campo con motivazioni ben diverse; da un lato la Bcc Tecbus con la matematica salvezza già acquisita e dall’altra i dorici consapevoli di avere un unico obiettivo: vincere per poter continuare a mantenere la categoria. Il parziale procede punto a punto fino al 20 pari. Dopo il time out chiamato da coach Dore Della Lunga sul 21 a 20 per la squadra di casa, la The Begin trova un mini break e si porta sul 23 a 21 ma Castellana recupera e arriva sul 24 a 23. Dore Della Lunga manda in campo Albanesi che al servizio annulla il primo set ball. Le due squadre vanno ai vantaggi ma, alla fine la Bcc chiude il set 27 a 25.

Partenza sprint della Bcc nel secondo parziale con la The Begin in campo senza il centrale Andriola, uscito per un infortunio al ginocchio e sostituito da Gasparroni. I dorici non "carburano", stentano in tutti i reparti e Castellana ne approfitta, aumentando il vantaggio. Della Lunga ferma il gioco sul 17 a 9. L’allenatore dorico attinge dalla panchina ed effettua diverse sostituzioni: manda in campo il libero Giombini per Giorgini, lo schiacciatore Pulita per Umek e il palleggiatore Albanesi per Larizza. Ancona prova a recuperare ma il set è ormai compromesso e si chiude 25 a 15.

Nell’ultimo set dopo un iniziale equilibrio, Castellana trova il primo break e Della Lunga chiama time out sul 14 a 11. La Bcc allunga ulteriormente e si porta sul 17 a 12. Un errore al servizio e l’attacco fuori del giovane Pulita costringono Della Lunga a fermare nuovamente il gioco. La The Begin torna sotto, ma non basta.