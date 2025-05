Fuochi accesi, via alle multe. Ed è subito caos per i parcheggi

Primo Maggio con barbecue in bella vista a Portonovo. È quanto ha organizzato un gruppo di persone già di prima mattina giovedì nell’area verde tra la piazzetta e il bivio per Torre e Capannina, praticamente davanti agli ex Mutilatini. Forse non essendo a conoscenza dei divieti il gruppo, tutti uomini, ha pensato bene di attivare la festa con tanto di fuoco acceso a immediato contatto con piante, alberi e fiori, rischiando di innescare un incendio nell’area protetta e in pieno Parco del Conero. Dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Ancona e del Conero che hanno individuato le persone coinvolte, un gruppo di cittadini stranieri. Il fuoco è stato prontamente fatto spegnere invitando anche qui i turisti a utilizzare le aree appositamente attrezzate.

In città ci sono state altre segnalazioni per fuochi accesi nelle aree verdi, in particolare nella zona di Posatora e nel parco San Costanzo, vicino alla Cittadella. Nel Parco Regionale del Monte Conero i Forestali hanno perlustrato il territorio intorno alle pinete e alle aree boscate a maggiore rischio incendi, oltre ai servizi messi in campo dai colleghi di Fabriano, Jesi, San Marcello, Genga e Frasassi (ben 10 segnalazioni per fuochi tra Gola della Rossa e Castelletta).

Restando a Portonovo, la concomitanza della Fiera di San Ciriaco l’altro ieri ha costretto la polizia locale a vigilare su quell’evento, sguarnendo gioco forza la zona del Conero. E i risultati si sono visti. Totale anarchia della sosta lungo la provinciale del Conero all’altezza dello stradello di Mezzavalle, lungo il Belvedere all’inizio della strada verso la baia, ma soprattutto a valle appunto. Le aree dedicate agli scooter davanti alla Capannina e oltre nei pressi del laghetto, soprattutto la prima, sono state occupate dalle auto. Ancona Servizi ha gestito esclusivamente i parcheggi di sua competenza, alla Torre e al Lago Grande e ciò ha favorito l’impunità per chi ha parcheggiato in maniera irregolare se non addirittura selvaggia. Il servizio navetta di Conerobus è stato attivato e ha funzionato, ma come prima giornata non ha avuto numeri straordinari, in fondo era plausibile aspettarselo.