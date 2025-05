Ristopro Fabriano inizia i play-in: sfida decisiva contro Ravenna per il derby con Jesi

Iniziano i play-in per la Ristopro Fabriano che punta al derby contro la General Contractor, con la squadra jesina che sta alla finestra ed aspetta quello che sarà il suo avversario: Fabriano appunto o Ravenna? Lo si saprà domani sera dopo lo scontro diretto tra la Ristopro e la squadra ravennate, eccezionalmente in gara unica come da novità della formula di quest’anno. Non sono infatti più ammesse ai play-off le prime otto bensì soltanto le prime sei con le classificate dal settimo al dodicesimo posto che accedono invece ai play-in: la settima e l’ottava (cioè in questo caso la General Contractor Jesi) sono esentate dal primo turno, mentre le classificate dal nono al dodicesimo posto si affrontano in un match secco, in casa della squadra arrivata meglio nella stagione regolare: dunque la Ristopro, che ha chiuso nona, domani, alle ore 19 (e non alle tradizionali 18) ospita il Ravenna che ha finito dodicesimo, qualificandosi per i play-in proprio all’ultima giornata di stagione regolare nella quale ha scavalcato il Caserta.

Chi vince la partita di domani, gioca il secondo turno di play-in proprio contro la General Contractor, di nuovo in gara unica ma stavolta a Jesi, mercoledì 7 maggio. Chi vince questo secondo e ultimo turno di play-in si qualifica per i quarti di finale dei playoff che a quel punto partono con la formula tradizionale già proposta negli scorsi anni, cioè con serie al meglio delle cinque partite e incrocio tra i gironi A e B che invece nei play-in non è previsto.

Per Fabriano, che dopo aver perso in casa nella stagione regolare con Jesi si è rifatta al ritorno espugnando il PalaTriccoli con centinaia di tifosi al seguito, l’occasione per giocare un nuovo derby contro i cugini è davvero ghiotta ma prima c’è da superare l’ostacolo Ravenna domani sera al PalaChemiba di Cerreto: impegno non facile contro la squadra allenata dal pesarese Andrea Gabrielli, per due anni allenatore della Goldengas da cui arriva anche il tiratore Kevin Brigato, perché il quintetto romagnolo, a lungo impelagato nella lotta play-out, non ha nulla da perdere dopo aver centrato già la salvezza in anticipo.

Un Ravenna in condizione, come si è visto lo scorso fine settimana nella decisiva vittoria di Roma contro la Virtus: un altro ex marchigiano, Casoni, 20 punti, è risultato in gran spolvero, con in doppia cifra anche Crespi, Tjrtjshnjk e Flavio Gay, altro elemento ben conosciuto dalle nostre parti avendo militato a Jesi. Ampie le rotazioni di Gabrielli, nove giocatori utilizzati da un minimo di 9 a un massimo di 33 minuti domenica scorsa.

Andrea Pongetti