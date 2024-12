Io e te dobbiamo parlare: Siani e Pieraccioni conquistano Ancona

"Ancona è bellissima sullo schermo ma la trama un po’ prevedibile"; "Quante risate, Siani e Pieraccioni sono una coppia fantastica"; "ho riconosciuto diversi amici che hanno fatto le comparse". Sono alcuni dei commenti a caldo del pubblico appena uscito ieri pomeriggio dalla sala del Giometti dove è stato proiettato per la prima volta "Io e te dobbiamo parlare", l’attesissimo film commedia che vede per la prima volta insieme sul grande schermo Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, girata proprio nella nostra città. All’uscita dalla sala, l’atmosfera è frizzante e i commenti a caldo del pubblico sono per lo più positivi. Non manca qualche spettatore deluso, come la signora Marina che dichiara: "Non ho riso di gusto come pensavo, alcune gag sono un po’ forzate ma il film è comunque divertente". La signora Nadia, sua amica conferma: "Siani e Pieraccioni sono due bravi attori ma alcune scene erano un po’ scontate. Comunque la curiosità era tanta soprattutto per rivedere sullo schermo la nostra bella città".

In molti hanno scelto la proiezione serale, con aspettative molto alte, come nel caso di Luigi Cozzolino: "Sono partenopeo doc anche se vivo ad Ancona al momento – racconta- sono grande fan di Siani e sono venuto con un gruppo di amici per ridere insieme e divertirci". Con lui anche Francesco Giovagnoni, di Osimo: "Ho fatto la comparsa, ho girato a Marinadorica una scena con la Chillemi e sono qui per rivedermi. Anch’io ho aspettative alte, spero davvero che questa commedia sbanchi al botteghino". In generale il film sembra aver già conquistato il pubblico anconetano. La chimica tra i due protagonisti è palpabile e le risate in sala non sono mancate. I due intanto domani torneranno nel capoluogo, al cinema Goldoni per incontrare il pubblico e ripercorrere i momenti salienti dell’esperienza nella città dorica. L’evento è organizzato da Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission e sarà moderato dal presidente della Fondazione, Andrea Agostini. "Il fatto che abbiano scelto Ancona per il primo weekend dall’uscita del lungometraggio, che si preannuncia campione al botteghino, è una bella testimonianza del feeling nato con il nostro territorio" ha dichiarato.

Il film racconta la storia di Antonio (Siani) e Pieraldo (Pieraccioni), due improbabili agenti di polizia il cui legame personale e professionale è costantemente messo alla prova. Tra una famiglia allargata e situazioni comiche, i due si troveranno ad affrontare un caso che cambierà le loro vite. Il cast include anche Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi, Gea Dall’Orto, Enrico Lo Verso, Biagio Izzo e Sergio Friscia. Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e Italian International Film con Rai Cinema.