Jesi con il vento in poppa. Fabriano vuole il riscatto

Buttarsi subito alle spalle l’amarezza di una partita persa quando il successo sembrava a un passo da una parte, proseguire nella propria marcia inarrestabile dall’altra. Nemmeno il tempo di riposarsi che Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi tornano già stasera sul parquet per un altro turno infrasettimanale del girone B di B Nazionale, che in questo inizio di 2024 sta costringendo le 18 squadre a un vero tour de force.

Entrambe in zona playoff e reduci da un periodo complessivamente molto positivo, arrivano però a questa ventiquattresima giornata con stato d’animo diverso dopo i match dello scorso fine settimana. Fabriano infatti dopo aver accarezzato la sesta vittoria consecutiva con coach Andrea Niccolai in panchina, da Faenza è tornata a casa solo con tanta amarezza e senza punti, per una sconfitta nel tempo supplementare dopo un match a lungo condotto, maturata nonostante l’ennesima grande prova di Negri (22 punti), giocatore trasformato in positivo nelle ultime settimane. Bisogna resettare subito la mente perché la rivale odierna, la Virtus Imola, non è certo dei più agevoli: si gioca ancora una volta in trasferta (seconda consecutiva) e il parquet del PalaRuggi non è dei più comodi del girone perché il pubblico virtussino, molto caloroso, sa farsi sentire. La Virtus Imola, undicesima con 20 punti a 6 lunghezze dalla Ristopro sesta a 26, può ancora centrare i play-off e dunque quello di stasera, alle ore 20.30, è praticamente uno scontro diretto (arbitrano Vastarella di Saronno e Fusari di San Martino Siccomario).

La General Contractor Jesi si presenta invece, sempre alle 20.30, di nuovo al PalaTriccoli col morale altissimo e nuove certezze maturate nel successo di sabato sera a Bisceglie. La partita contro i Lions, dopo i ripetuti exploit contro le big del girone, poteva rivelarsi un tranello per la squadra di coach Ghizzinardi, che infatti aveva messo in guardia i suoi invitandoli a scendere in campo con la stessa fame: consiglio accolto in pieno da Merletto e compagni, che anche a Bisceglie hanno vinto e convinto, con una prestazione in crescendo che non ha lasciato scampo ai Lions bisognosi si punti salvezza.

Stasera al PalaTriccoli scende invece il Lumezzane, undicesimo con 20 punti assieme a Virtus Imola, Ravenna e Padova e dunque anch’esso in corsa per i playoff: i lombardi, che schierano in regia l’esperto Marcis Vitols, trentunenne play della nazionale lettone allenata da Luca Banchi, sono reduci da una sconfitta a Vicenza 80-73 e per la General Contractor, ora solitaria al quarto posto con 30 punti, si tratta di un’altra occasione per proseguire in questo grande inizio di 2024. Arbitrano l’incontro Di Gennaro di Roma e Cattani di Cittaducale.

Andrea Pongetti