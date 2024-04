Jesi piange l'imprenditore Adriano Trillini: fatale a 70 anni, un malore

Jesi (Ancona), 5 marzo 2024 –Si è spento per sempre il sorriso gentile dell'imprenditore jesino Adriano Trillini, storico titolare della concessionaria Toyota. Aveva 70 anni ed è morto ieri all’ospedale di Fano dove era ricoverato da cinque giorni in seguito ad un malore le cui conseguenze purtroppo non gli hanno lasciato scampo. Adriano Trillini era molto legato alla sua città e prendeva spesso parte, anche come sponsor, alle iniziative sportive e non solo. Ieri e oggi la concessionaria e autofficina di via Bellagamba resteranno chiuse per lutto. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio e ricordo per lui che lascia nel dolore la moglie Loretta Mencucci e i figli Filippo e Federico che lavoravano con lui in officina. Una perdita improvvisa che lascia un vuoto nella comunità dove Adriano era conosciuto ed apprezzato. In tanti ricordano la sua bontà d’animo e generosità. La camera ardente è stata allestita per oggi dalle 15 alla casa del commiato David Icof, di via Salvemini. Domattina alle 11 l’ultimo saluto nella chiesa Regina della Pacee