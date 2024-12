La Biagio in casa non sbaglia: Tavullia ko

BIAGIO NAZZARO

2

TAVULLIA

1

BIAGIO NAZZARO : Bottaluscio, Doria, Bachiocco, Cardinali, Tamburini (24’ st Medici), Cecchetti, Rossini, Compagnucci, Severini (50’ st Pierfederici), Carboni, Parasecoli (15’ st Rragami). Panchina: Albanesi, Fuoco, Rabini, Valeri, Gamardella, Sepielli. All. Fenucci.

TAVULLIA VALFOGLIIA: Arcangeli M., Salvatori, Mancini (37’ st Cesarini), Marcolini, Passeri, Principi, Baldelli (17’ st Cirulli), Morelli, Vegliò, Giunchetti (29’ st Castellano), Sensoli (37’ st Sciamanna). Panchina: Tacchi, Sciamanna, Sgaggi, Serafini, Cesarini, Simoncini. All. Arcangeli D.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: 29’ pt Vegliò, 25’ st Rragami, 24’ st Cardinali (rig.).

Note: ammoniti Carboni, Doria, Cardinali, Parasecoli, Baldelli.

La Biagio Nazzaro vince ancora. Seconda vittoria consecutiva per i rossoblu in casa. Bastano dieci minuti alla Biagio Nazzaro Chiaravalle per ribaltare il match contro il Tavullia Valfoglia e conquistare i tre punti. La squadra di Fenucci vince di misura la sfida contro il Tavullia Valfoglia. Gli ospiti, in vantaggio con Vegliò a metà del primo tempo, sono rimontati nel giro di neanche dieci minuti grazie alle reti del nuovo arrivato Rragami e di capitan Cardinali su calcio di rigore. I biagiotti restano al nono posto con 20 punti, a meno quattro dalla zona playoff con una partita da recuperare. La sfida in trasferta contro la Pergolese si recupererà infatti sabato (ore 14.30) ripartendo dal 15’ del primo tempo, minuto in cui è stata sospesa la partita per un grave infortunio occorso a un giocatore di casa.