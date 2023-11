La mappa delle luci e i bus navetta

Alberi di Natale, oltre 26, di varie altezze dai 6 a 16 metri, illumineranno e abbelliranno numerose vie e piazze della città come via della Loggia (chiesa di Santa Maria della Piazza), via XXIX Settembre, piazza Don Minzoni, piazza Ugo Bassi, piazza Diaz, corso Amendola (incrocio con viale della Vittoria), piazza San Francesco, San Carlo Borromeo, Palombare, piazza Salvo D’Acquisto, Collemarino (piazza Torricelli), Torrette, Posatora, Galleria Dorica, Poggio, Massignano, Aspio, Candia, Montesicuro, Gallignano, Sappanico, Ghettarello, Paterno, Casine di Paterno, Pietralacroce.

Per raggiungere la grande festa nel cuore della città saranno a disposizione le navette, che nei fine settimana e nei festivi collegheranno con il centro i parcheggi di Tavernelle, Archi, piazza d’Armi.