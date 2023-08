La medaglia d’oro regalata a Chiara "Una promessa"

Promessa mantenuta. Quella che Gianmarco Tamberi fece a sua moglie Chiara nelle scorse settimane. A quasi un mese dall’appuntamento con la finale mondiale di salto in alto outdoor di Budapest di martedì. Per il 28esimo compleanno di Chiara (il 12 agosto), Tamberi, il 24 luglio, ha girato un video promettendole di regalarle la medaglia d’oro. E così è stato. Testimone il fisioterapista di Gimbo, Andrea Battisti. Un video, postato sui social, che inizia così. Gimbo: "29 giorni, devo dimagrire (si tocca la pancia, ndr)". E Chiara gli domanda. "Mancano 29 giorni a cosa?". Gimbo: "Ai mondiali che voglio vincere di Budapest. Siamo qui con Andre (Battisti, il fisioterapista di Gimbo, ndr), testimone. L’ho detto 29 giorni prima". Chiara ridomanda: "29?". Battisti: "29 sì". Gimbo: "29 sì. La finale è il 22 agosto, oggi è il 24, più o meno 29". Chiara: "E invece quanti giorni mancano al mio compleanno?". Gimbo: "29 meno 10, 19". Chiara sorride esclamando: "Giusto per sapere un po’ le tare". Gimbo: "Diciannove giorni, te l’ho detto subito. Ho fatto due conti. Devo farti il regalo ancora".

Nel discorso tra i due si intromette il fisioterapista. "Le regali il mondiale". Gimbo: "Amore ti regalo la medaglia d’oro ai mondiali". Chiara: "Ah, fosse, va bene". Gimbo: "Ti piacerebbe come regalo?". Chiara: "Sì". Il video si chiude con il sorriso di Gimbo. E il post successivo si apre con Gimbo sorridente che martedì, nella fantastica e storica notte ungherese, mette al collo di Chiara la medaglia d’oro dell’alto appena vinta sulla pista dello stadio di Budapest. Gianmarco Tamberi è stato di parola ancora una volta. "Io invece non ho più le parole veramente – ha confidato ieri Chiara al telefono all’ora di pranzo reduce da solo quattro ore di sonno dopo la grande festa – Ieri (martedì, ndr) quando Gianmarco ha fatto quello che ha fatto sono rimasta un po’ ipnotizzata per tipo due tre ore. Cosa dire? Adesso si entra di nuovo in questo vortice di mille cose tra premiazioni, impegni con i giornalisti, ma sono troppo troppo contenta. Mi ha nuovamente sorpreso. Sapevo che era in forma, sapevo che poteva farlo, però un conto è sentirselo, un conto è farlo. Sono troppo felice per lui, per tutto quello che ha investito da sempre. E poi ha mantenuto la promessa, facendomi un grandissimo regalo di compleanno". Ieri sui social Chiara ha scritto. "Non ho sposato un uomo ma un supereroe". "E’ un marito straordinario, un ragazzo d’oro, con me si trasforma, molto dolce e apprensivo, sono molto fortunata". Anche di aver partecipato direttamente martedì al trionfo. "Un’emozione enorme. Non c’ero ai Mondiali indoor 2016 quando vinse, le Olimpiadi le ho seguite alla televisione, ma essere in prima fila in una manifestazione così importante è stato incredibile".