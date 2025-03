La sosta a Fontivegge. Via Campo di Marte gratis. Metropark, di giorno si paga

Gli ottanta posti del parcheggio Metropark di Fontivegge dovevano essere gratuiti, anche se era evidente che sarebbe stato impossibile non pagare la sosta in un’area attaccata alla stazione. Ed è finita che si pagheranno 1,80 euro al giorno, tariffa forfettaria che almeno permetterà a chi viaggia di posteggiare spendendo una cifra contenuta. Cosa che per altro già accade anche in altre aree poco lontane da piazza Vittorio Veneto. La Giunta ha messo nero su bianco l’accordo con Sipa in vista dell’apertura del posteggio. La società in cambio ha rinunciato alle strisce blu in alcune piazzette interne di via Campo di Marte dove da tempo i commercianti chiedevano il ripristino della sosta libera.

Intanto va detto che i posti nel nuovo piazzale sono 112: di questi, 84 posti auto verranno gestiti da Sipa in forza del contratto di concessione che scade nel 2037. E a compensazione non saranno più a pagamento 2 posti auto in Corso Cavour, già soppressi con ordinanza della polizia locale e riservati ai veicoli dei vigili del fuoco; 5 parcheggi nel golfo di sosta lungo via Sicilia e 7 posti in piazza Vittorio Veneto a seguito del progetto di riorganizzazione della piazza. Poi il ritorno a strisce bianche per 66 posti nelle piazzette interne di via Campo di Marte. Gli altri 4 spazi eccedenti saranno utilizzati quale compensazione per successive esigenze della sosta.

Sempre nel piazzale Metropark, 4 posti saranno riservati alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica e 4 ai veicoli a servizio dei soggetti a ridotta capacità motoria. Come detto sui nuovi 84 posti auto in gestione alla società Sipa verrà applicata la tariffa giornaliera attualmente in vigore in altre aree di Fontivegge e pari a 1,80 euro al giorno con orario di funzionamento dalle 09:00 alle ore 19:30 dal lunedi al venerdì (esclusi sabato, domenica e festivi). Va ricordato che l’area di Fontivegge rientra nel settore di sosta 10 e che veranno applicate le deroghe al pagamento vigenti per tale settore (a iniziare dai residenti).

Verranno poi individuate aree per un numero massimo di 20 posti auto, che dopo le interlocuzioni in corso tra l’Amministrazione comunale e gli operatori economici che svolgono attività di autonoleggio nei pressi della stazione ferroviaria, potranno essere a loro destinate per le operazioni di consegna e presa in carico dei veicoli noleggiati.