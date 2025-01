L’amore dei campioni. Proposta di matrimonio in cima alle Dolomiti

"Ha detto sì: tutto comincia ora": così il campione di kitesurf, l’olimpionico pesarese Riccardo Pianosi, ha ufficializzato la notizia di aver chiesto la mano della sua ragazza, l’anconetana Giorgia Speciale. E’ accaduto tutto nei giorni scorsi a Madonna di Campiglio. Vivono insieme già da tempo, non solo per allenarsi, ma Riccardo e Giorgia sono sportivi veri anche in vacanza e infatti avevano scelto la neve per le loro evoluzioni su tavola e sci. Stavolta, però, la neve è coincisa con la proposta di matrimonio. Lui in ginocchio davanti a lei, immortalati dall’immancabile obiettivo che oggi segue e ferma gli istanti di quasi tutti i campioni particolarmente presenti sui social. Un momento particolare ed emozionante, che ha fatto scorrere lacrime di gioia a Giorgia, l’ex enfant prodige della tavola a vela, da anni basata a Cagliari insieme a Riccardo.

Giorgia, quanto l’ha sorpresa questa proposta di matrimonio?

"Eravamo in vacanza a Madonna di Campiglio, in alto, al Monte Spinale, quel giorno. Poi ho saputo che Riccardo stava organizzando tutto da tempo. Ha scelto quella location perché è il mio posto preferito e con il passare degli anni è diventato il nostro posto. Era tutto pronto, Riccardo aspettava solo che tornassimo in montagna. C’era la mia famiglia, sua sorella, dopo pranzo mi ha chiesto di uscire per fare qualche foto, la giornata era splendida, e a un certo punto s’è girato e s’è inginocchiato. Mi ha colto di sorpresa. Tra l’altro a metà novembre è andato da mio padre a chiedere la mia mano, ha fatto tutto in modo molto tradizionale. Viviamo insieme eppure non mi ero accorta di nulla".

Quando vi sposerete?

"Probabilmente a fine agosto. Vogliamo farlo presto per non distrarci dalla stagione sportiva".

Un’emozione, di sicuro: che posto ha tra le emozioni che ha vissuto?

"La più bella: da quando sono piccola sogno una vita felice con le persone che amo, e lui è la persona che amo di più al mondo. Il momento più bello della mia vita".

Quando ha conosciuto Riccardo?

"Anni fa a Cagliari. Era il 2020, inizialmente solo coinquilini, ci siamo conosciuti così. Poi ha iniziato a corteggiarmi, mi diceva sempre che sarebbe riuscito a conquistarmi. E c’è riuscito". Nel frattempo lei ha cambiato disciplina?

"Sì. Questa cosa del peso, nel windsurf, e il fatto che io pesi poco mi stava distruggendo. Non riesco a prendere peso facilmente. Invece nel kitesurf è diverso, così potremo girare insieme, ho un bravo allenatore e anche Riccardo mi dà consigli in casa. Le prime regate saranno a Palma di Maiorca, ma è da meno di un anno che mi dedico al kite, e l’appuntamento importante sarà il Mondiale di Cagliari, a ottobre".

Viaggio di nozze dove?

"Da nessuna parte, al momento, non ci sarà tempo".

Giuseppe Poli