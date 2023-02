Lanciano bottiglie sulle auto in corsa

Tornano a casa e vedono volare davanti a loro bottiglie di vetro in strada, una delle quali finita contro la vettura che precede la loro. La pericolosa roulette sarebbe stata opera di un gruppo di ragazzini che si sarebbero poi dati alla fuga. È avvenuto giovedì pomeriggio, pochi minuti dopo le 18 in via Fontanelle poco sotto la pista di pattinaggio. Una zona di passaggio e residenziale, poco prima del centro abitato. Un gesto probabilmente opera di ragazzini annoiati, il quale però avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una delle bottiglie lanciate a quanto pare da dietro una siepe ha colpito una vettura in transito, ma soltanto di striscio sullo specchietto laterale, danneggiandolo. Pochi centimetri più avanti e la bottiglia avrebbe potuto colpire il parabrezza della vettura, causando un’uscita di strada, un incidente o comunque il ferimento dei passeggeri. Dopo il primo lancio altre due bottiglie, sono volate poco più avanti ma l’automobilista è riuscito a frenare in tempo, evitando così che i vetri finissero sulla propria vettura. Secondo gli automobilisti in transito, increduli e fermatisi per capire l’accaduto sarebbero state almeno tre le bottiglie di vetro, per lo più di birra, lanciate in strada. Sarebbero spuntate improvvisamente dal buio, lato strada. Una bravata davvero di cattivo gusto che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Gli automobilisti hanno riferito di aver allertato telefonicamente polizia locale e forze dell’ordine e sono in corso le indagini per cercare di arrivare ai responsabili. I sospetti ricadrebbero su un gruppetto di giovani, forse anche minorenni, che frequenterebbe spesso la zona della pista di pattinaggio e l’area verde circostante. e bottiglie di vetro sono state gettate in strada da qualcuno che era nascosto dietro la vegetazione che corre parallela alla strada. Gli automobilisti si sono fermati immediatamente guardandosi intorno ma non sono riusciti a notare nessuno: probabilmente i ragazzini si erano dati alla fuga immediatamente dopo quel folle gesto. Non è la prima volta che si verificano atti vandalici nel piccolo paese alle porte di Jesi, stavolta il fatto ha destato parecchio allarme per la pericolosità del lancio che stavolta fortunatamente ha causato ‘solo’ un centinaio di euro di danni. La raccomandazione è sempre quella di allertare le forze dell’ordine in caso di movimenti o persone sospette così da fermare sul nascere questi fenomeni.

Sara Ferreri