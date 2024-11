L’Atletica Osimo compie 60 anni di attività. Convegno col presidente Mei e anche un libro

Sessanta anni di Atletica Osimo. Il 2024 è un anno speciale per la società osimana, l’anno del sessantesimo anniversario della costituzione della società. Era il 1964 e un giornale dell’epoca ricordava che era stata costituita a Osimo una società di atletica leggera femminile denominata Salf.

La prima società di atletica della provincia codice di iscrizione alla Fidal regionale "AN001". Nel tempo il gruppo è cresciuto, fino ad arrivare all’attuale Atletica Osimo, presieduta da Carlo Mengoni. Gli obiettivi? Sempre gli stessi del primo giorno: allenare ed educare giovani con i valori dello sport per condurli alla conquista di traguardi importanti, anche nella vita. Con lo sguardo rivolto a tutte le categorie, esordienti, giovanili, agonisti, masters e disabili (con l’affiliazione alla FISDIR).

Oggi alle ore 10, presso la Sala Maggiore del Comune di Osimo, ci sarà la presentazione del libro sui 60 anni di storia della società, curato dal prof. Gino Falcetta, con successiva premiazione dell’anno agonistico 2024. Per l’occasione saranno presenti il presidente nazionale della Fidal Stefano Mei e le massime autorità sportive della regione. Non mancheranno i saluti, con un video messaggio, di Gianmarco Tamberi che mosse i primi passi proprio con l’Atletica Osimo. Nella prefazione del libro celebrativo ha ricordato la "magia" degli anni trascorsi a Osimo culminati con la vittoria da allievo a Bastia Umbra in cui saltò per la prima volta 2,06 m. Nel 2009, ad appena 17 anni, con i colori dell’Atletica Osimo partecipò a Bressanone ai Campionati del mondo allievi.