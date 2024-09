L’impegno di Garbage nella penisola amalfitana

Si è tenuto mercoledì presso il Mercato ittico del Comune di Cetara il workshop “Sostenibilità ambientale, tracciabilità di filiera ed identità locale: elementi cardine per lo sviluppo della penisola Amalfitana e Sorrentina”. Ha partecipato anche Paolo Baldoni, Ceo Garbage Group di Ancona: "Il nostro intervento a questa tavola è di natura tecnica. Abbiamo in Garbage uno strumento operativo unico il Sistema Pelikan. Sono battelli e 2 sono in forza lungo questo litorale a uno a propulsione elettrica e l’altro con motore termico dotati di droni, ROW specializzati in operazioni di disinquinamento in mare"