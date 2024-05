Lite a bordo dello yacht: lei gli tira una pentola di acqua bollente

Ancona, 28 maggio 2024 – Uno scherzo non gradito finisce con una pentola dell’acqua calda lanciata addosso ad un marinaio. E’ stata una donna a rovesciarla causandogli delle lievi scottature che hanno fatto finire il malcapitato in ospedale. Una sorta di vendetta che ha superato i limiti e che forse nemmeno chi l’ha escogitata si è resa conto del pericolo che ha fatto correre al collega.

I due infatti lavorano entrambi a bordo di uno yacht privato, arrivato al porto turistico di Marina Dorica nei giorni scorsi, per motivi di vacanza dei proprietari. Domenica notte, quando tutte le procedure lavorative erano state concluse, una 30enne siciliana, membro dell’equipaggio, ha raggiunto il collega marinaio nella sua cabina per avere un chiarimento. Nelle ore precedenti il marinaio, un 29enne lombardo, le aveva fatto uno scherzo in barca che non l’aveva fatta per nulla ridere. Tutto il giorno la donna avrebbe rimuginato sull’accaduto, tenendosi tutto dentro perché c’era da lavorare e anche parecchio. Conclusi i doveri non ce l’ha fatta a tacere ancora ed è andata dal collega per protestare su quanto le aveva fatto.

Tra i due prima è iniziato un dialogo poi i toni si sono accessi molto e il chiarimento è degenerato in una forte litigata. Presa dalla rabbia la 30enne avrebbe afferrato una pentola con dentro acqua calda per lanciarla addosso al marinaio.

Il mozzo è riuscito in parte a scansarsi ma l’acqua bollente lo ha comunque raggiunto provocandogli delle scottature sul corpo. Un po’ hanno attutito i vestiti che indossava e che si è subito tolto raggiungendo acqua fresca per attenuare il dolore.

Il trambusto ha svegliato il resto dell’equipaggio e vista la situazione sono stati chiamati sia il 118 che i carabinieri. Una ambulanza della Croce Gialla ha portato il marinaio ferito in ospedale per le cure del caso. Dopo la visita medica le sue condizioni non sono apparse gravi. I carabinieri hanno identificato la donna che è stata denunciata per lesioni, minaccia e violazione di domicilio visto che ha fatto accesso abusivamente nella stanza del collega aggredendolo. I due dovranno ora anche vedersela con il proprio datore di lavoro.