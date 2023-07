Esce con il sup, Lorenzo Ferri muore a 32 anni davanti ad amici e bagnanti

Numana, 20 luglio 2023 - Gli amici erano lì con lui, urlavano di dolore. "No, Lorenzo, no!". Il giovane però non ce l’ha fatta. Si è verificata una tragedia ieri, attorno alle 20, a Numana. Lorenzo Ferri, osimano di 32 anni, è deceduto nel giro di pochissimi minuti. E’ successo in spiaggia a Numana alta, vicino allo stabilimento balneare Eugenio. Dopo essere stato rianimato dal personale del 118 e poi dall’équipe dell’eliambulanza arrivata sul posto, è morto sulla battigia. C’erano tante persone ancora in spiaggia che hanno visto tutto. Attonite sono rimaste ferme, inermi, davanti a quello strazio, nell’impossibilità di poter fare qualcosa di utile per salvarlo. Con la mano alla bocca hanno seguito passo passo quanto stava accadendo davanti a loro.

Il giovane si sarebbe avventurato in acqua con il sup e poi, rientrato a riva, ha accusato un malore. Icaro si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette e il medico si è calato con il verricello dal velivolo una volta arrivato esattamente sul posto dove il giovane era stato disteso dai bagnini. Alcuni di questi ultimi lo conoscevano di persona. Le manovre necessarie alla rianimazione sono andate avanti per poco perché non c’era più nulla da fare. Accanto a lui, straziati, gli amici che non si davano pace. I loro pianti si udivano dalla Litoranea, difficili da non ascoltare nel silenzio che è calato in spiaggia.

Ferri era appassionato ed esperto di sport acquatici. Spesso d’estate andava al mare a praticarli anche assieme ai suoi amici e alla sua compagna. Il suo profilo Facebook è pieno di foto ricordo di lui che surfa sulle onde del Conero sempre su mezzi diversi, divertendosi un mondo a farsi immortalare. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza. Potrebbe essersi trattato di crisi di tipo epilettico ma non è affatto certo. La notizia ieri ha scosso Numana e poi Osimo che come una doccia fredda ha appreso quanto accaduto. Il 32enne è padre di un bimbo. Una tragedia nella tragedia per la famigliola, conosciuta a Osimo. "Ciao Lori, ti penseremo sempre", è stato uno dei messaggi degli amici ieri sera tardi scritti di fretta sui social per lasciare un segno, seppur increduli. La salma è stata trasportata all’obitorio del nosocomio dorico per gli accertamenti del caso.