Lotta allo spaccio e controlli dei negozi

Controlli intensificati su persone (111) e veicoli (52), con verifiche anche negli esercizi commerciali (cinque, tra i quali tre multati).

Proseguono senza sosta i servizi straordinari integrati di controllo del territorio da parte della Polizia di Jesi, che vengono svolti assieme alle unità cinofile della Questura e alla Polizia locale, coordinati dal vicequestore Paolo Arena sulle indicazioni della Questura e d’intesa con la Prefettura.

Tante zone passate al setaccio martedì per prevenire i reati: rinvenuti droga, un’arma da taglio e rilevate irregolarità amministrative nei locali, poi sanzionati.

In un emporio il titolare, pur essendo preposto alla vigilanza sul divieto di fumo, è stato sorpreso a fumare.

In un kebab, invece, l’insegna affissa all’esterno non era autorizzata e mancava l’autorizzazione all’installazione delle telecamere, risultate però attive. In un bar accertate alcune omissioni, oltre all’occupazione abusiva di suolo pubblico con bancali uso tavolo.

Nelle attività sono stati contestati otto illeciti per un totale di 4mila euro di multe. Durante le verifiche antidroga, denunciate due persone.

Si tratta di un 24enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sorpreso in casa con un bilancino e 0,72 grammi di cocaina e altrettanti di hashish.

Gli è stato anche notificato il provvedimento di ammonimento del questore, nato da un intervento della Polizia all’ospedale di Jesi per presunti maltrattamenti perpetrati il 10 febbraio nei confronti della moglie.

Nei guai anche un 53enne algerino, deferito per porto di oggetti atti ad offendere (un coltello svizzero multiuso con la lama di sette centimetri, sequestrato) e segnalato per uso personale di stupefacenti (0.20 grammi di cocaina, 0.20 di hashish).